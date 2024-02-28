В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили 21,5 тысяч гарантий и аккредитивов, что на четверть превышает результат предыдущего года.

В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили 21,5 тысяч гарантий и аккредитивов, что на четверть превышает результат предыдущего года. Объем выдач документарных продуктов за 2023 год вырос на 30% к 2022 году − до 672,3 млрд рублей. Гарантийный портфель клиентов среднего и малого бизнеса по итогам 2023 года вырос на 28% и составил 641 млрд рублей. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ сообщил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.Чаще всего предприниматели оформляют гарантии на исполнение контрактов – они занимают 52% объема портфеля, еще более четверти приходится на гарантии возврата аванса. Среди самых востребованных продуктов также гарантии возврата займа, платежа, налоговые и таможенные. По статистике, банковские гарантии активнее привлекают предприятия транспорта и инфраструктурного строительства, торговли, машиностроения и металлообработки, а также жилищного и коммерческого строительства.«Гарантийный рынок продолжает расти на фоне увеличения объема госзакупок и числа активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. Мы поддерживаем предпринимателей как в работе на госзаказ, так и по коммерческим контрактам. Механизм предоставления гарантий направлен на максимальную доступность для любого бизнеса», − отметил Руслан Еременко.