Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка РФ.

Годовая инфляция по Владимирской области составила 8,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка РФ.В сравнении с декабрём 2023 года, инфляция выросла на непродовольственные товары, а также на сферу услуг.«Ускорение инфляции в регионе было вызвано увеличением издержек производителей товаров и поставщиков услуг», – пишут представители Центробанка.Также среди причин – высокий потребительский спрос на отдельные товары и ограниченное предложение. Так, на продовольственные товары в годовом изложении цена осталось на прежнем уровне. А на непродовольственные – выросла на 1,45% только за месяц (с декабря по январь). Выросли цены не автомобили, так как спрос превышал предложение. Такжеувеличилась стоимость медикаментов.Также поднялись цены на рынке услуг. Рост составил 0,64% (с 7,2% до 7,84%). Случилось это из-за оттока мастеров в столицу, ведь там выше зарплата. Базовая инфляция увеличилась до 8,49% в январе в сравнении с декабрём – 7,34%.