Технологии искусственного интеллекта со временем будут внедрены во все окружающие нас процессы и сервисы.

Технологии искусственного интеллекта со временем будут внедрены во все окружающие нас процессы и сервисы, такое мнение высказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, в интервью телеканалу «Россия 24».«Искусственный интеллект тема хайповая, модная. Но на самом деле ее восприятие обществом так широко произошло только в последние годы. И таким образом, фактически мы несемся навстречу прекрасному миру, где не существует ни одного процесса, в котором нет искусственного интеллекта», — отметил Вадим Кулик. В качестве примера он привел голосовой помощник Тамара с 3D-ватаром, который банк представил в конце 2023 года.«Но скачок еще на самом деле впереди. На горизонте до 2026 года мы перед собой ставим задачу: у каждого пользователя, в том числе сотрудника банка, будет как минимум один цифровой советник. То есть фактически у каждого из нас появится такой советник», — отметил Кулик.Цифровые помощники, искусственный интеллект, по словам Кулика, один из трендов современного развития финтеха. Среди других трендов он назвал достижение технологического суверенитета крупными российскими компаниями и ведомствами, развитие биометрических систем и сервисов на их основе. Последним, четвертым трендом Кулик назвал стремление крупных участников рынка разработать такие сервисы, в которых пользователь не испытывает каких-либо сложностей, затруднений.