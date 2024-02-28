Постоялец гостиницы “Заря” выпал из окна и разбился насмерть. Как сообщают источники “Шестого канала”, трагедия произошла 25 февраля. Как нам удалось выяснить, в минувшее

Постоялец гостиницы “Заря” выпал из окна и разбился насмерть. Как сообщают источники “Шестого канала”, трагедия произошла 25 февраля. Как нам удалось выяснить, в минувшее воскресенье мужчина снял номер в отеле на 6 этаже. Там он распивал алкоголь. В какой-то момент постоялец выпал из окна и разбился. Также известно, что до этого погибший поссорился с женой.