Как происходило задержание криминального авторитета во Владимирской области? В Муроме оперативники...

Как происходило задержание криминального авторитета во Владимирской области?В Муроме оперативники ОБОП задержали действующего криминального авторитета. В гости к вору в законе они нагрянули во всеоружии.- Полиция, открывайте дверь!!! Считаем до пяти, ломаем дверь!Ломать дверь в итоге не пришлось - сорокатрёхлетний местный житель сдался силовикам. Как сообщают в полиции, мужчина занял высшую ступень в местной криминальной иерархии в 2014-ом году. Ранее он отбывал наказание за применение насилия в отношении представителя власти.Авторитет был "решалой" в Муромском и Меленковском районах - он держал, так называемый "общак" - распределял средства между своими подопечными, разрешал конфликты между другими членами местного преступного сообщества.Подозреваемый заключен под стражу.