Конференция, посвященная поддержке бойцов и ветеранов СВО, открыла владимирский патриотический...

Конференция, посвященная поддержке бойцов и ветеранов СВО, открыла владимирский патриотический форум "Духовное наследие России"Поддержка бойцов и ветеранов специальной военной операции. Что уже сделано и что предстоит? Конференция, посвященная этой теме, открыла сегодня владимирский патриотический форум "Духовное наследие России".Он проходит при поддержке фонда "Защитники Отечества". Его председатель, Анна Цивилёва, ознакомилась с работой патриотических волонтерских организаций региона.Владимирские добровольцы регулярно посылают на фронт медикаменты, теплые вещи, часть из которых связаны руками серебряных волонтеров, домашние закрутки, окопные свечи, сухой душ. И, конечно, письма от школьников области. За последний год на передовую отправлено более десяти тысяч таких посланий.Анна Цивилёва, председатель фонда "Защитники отечества":- Ребята всегда говорят, что на самом деле это очень важно, они носят их у себя в нагрудном кармане. После возвращения домой многие хотят познакомиться с авторами этих писем, находят их, проезжают к ним в города, школы, проводят там уроки мужества, встречи очень теплые. И между ними завязывается дружба.