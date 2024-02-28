В Коврове женщина не хотела отдавать супруга с инфарктом спасателям, чем шокировала и их, и бригаду медиков. Она пыталась убедить всех, что муж с утра сам сходит в больницу. О необычном случае

В Коврове женщина не хотела отдавать супруга с инфарктом спасателям, чем шокировала и их, и бригаду медиков. Она пыталась убедить всех, что муж с утра сам сходит в больницу. О необычном случае рассказал блогер-спасатель из ковровского ПСО Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Это произошло 25 февраля около 23:20. Спасателей вызвали медики, чтобы