Двоих несовершеннолетних парней из Мурома обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине 1975 года рождения.

Двоих несовершеннолетних парней из Мурома обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине 1975 года рождения. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл в феврале текущего года. Правоохранители предварительно установили, что подростки в подъезде одного из городских МКД поссорились с жильцом. Мальчишки избили потерпевшего и скрылись. Мужчина получил серьёзные травмы.В настоящий момент в отношении парней возбуждено уголовное дело. «Решается вопрос об избрании молодым людям меры пресечения», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.