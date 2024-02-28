На улице Мира столкнулся автобус №27 и легковушка. Дорожный инцидент произошел напротив областной детской библиотеки, недалеко от поворота на улицу Усти-на-Лабе. ДТП случилось сегодня, 28

На улице Мира столкнулся автобус №27 и легковушка. Дорожный инцидент произошел напротив областной детской библиотеки, недалеко от поворота на улицу Усти-на-Лабе. ДТП случилось сегодня, 28 февраля, около половины четвертого дня. В социальных сетях появилось видео с места аварии. На кадрах слышно, как водитель автобуса отчитывает предположительного виновника происшествия. Как можно понять из разговора, за рулем