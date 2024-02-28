Студенты Владимирского строительного колледжа приняли участие в ярмарке вакансий, в ходе которой узнали о работе пожарных.

Студенты Владимирского строительного колледжа приняли участие в ярмарке вакансий, в ходе которой узнали о работе пожарных. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Мероприятие вызвало интерес у сотен молодых людей. Областные спасатели проинформировали ребят об условиях трудоустройства в МЧС и преимуществах профессии. Студенты не только пообщались с профессионалами, но и посмотрели экипировку сотрудников МЧС.«Организаторы выразили надежду на рост интереса к карьере в области пожарной безопасности среди молодёжи», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.