Народные приметы на 29 февраля. Почему в Кассианов день нужно запомнить свой сон? День, который...

Народные приметы на 29 февраля. Почему в Кассианов день нужно запомнить свой сон?День, который бывает только раз в 4 года, и делает весь год «високосным». В народе считают, что это самое сложное время четырехлетнего цикла. Разберемся, почему.В четверг, 29 февраля 2024 года, Православная церковь вспоминает святого Кассиана, который являлся важной фигурой в истории монашества.Преподобный известен своим вкладом в развитие аскетизма. Самое известное его сочинение называется «О душевном совершенстве», где он описывает ступени духовного роста и борьбы со страстями.Все, что в представлении народа было связано с Кассиановым днем, - не соотносилось с житием Святого. По легенде, он был ангелом, но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу. Совершив предательство, Кассиан раскаялся, Господь пожалел грешника и назначил ему наказание. Он приставил к нему ангела, который бил Касьяна молотом по лбу три года подряд, а на четвертый год давал ему отдых.В народе Кассиан имел много имен: Немилостивый, Злопамятный, Грозный…О нем и его характере было сложено множество поговорок. Славяне были уверены, что святой злится на то, что память его редко чтут: «Благому чудотворцу Николе два праздника в году, а немилостивому Касьяну — один в четыре года.» Может ли в действительности Святой злиться на простых людей? Вопрос остается открытым.Есть и еще одна причина, по которой крестьяне боялись этот день. Некоторые «темные» обряды проводили именно 29 февраля, так как оно наступало редко и имело огромную силу. Наши предки считали, что в это время злые духи выходили портить людям жизнь. Не принято было даже топить печь и без нужды выходить из дома, особенно это касалось темного времени суток, когда активизировалась нечисть.Что можно и нельзя делать в Кассианов день?- Стоит воздержаться от тяжелой физической работы. Крестьяне верили, что 29 февраля такой труд обернется болезнями. Если вы уже запланировали много дел, не беритесь хотя бы за решение новых задач, лучше уделите внимание старым проектам.- Поскольку Кассианов день не подходит для работы, можно встать попозже. Не будет ничего плохого, если в этот день вы останетесь в кровати хоть до обеда.- Под запрет встает рукоделие, использование ножей и бритв. Наши предки старались не брать в руки ничего острого.- Самым безопасным в период разгула нечисти на Руси считали молчание. Рекомендуется не говорить лишнего в этот день. Возможно, кого-то это убережет от беды.Народные приметы на 29 февраля:- Если с утра появился туман - жди богатый урожай.- Если птицы ведут себя беспокойно, - погода заметно ухудшится.- Все сны, увиденные в этот день, вскоре сбываются.- На небе облака высоко - весна будет солнечной.Фото: freepik.com