За плечами 74-летней народной артистки СССР десятки песен, которые любит и перепивает не одно поколение россиян. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с биографией Аллы Пугачевой, пройдя новый тест.

За плечами 74-летней народной артистки СССР десятки песен, которые любит и перепивает не одно поколение россиян. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с биографией Аллы Пугачевой, пройдя новый тест.Алла Пугачева – одна из ярчайших звезд на отечественной эстраде. 74-летняя звезда, увы, больше не радует поклонником новыми песнями, однако в сердцах и памяти народа остались невероятные хита в ее исполнении.Насколько хорошо вы знакомы с жизнью и творчеством Аллы Пугачевой? Пройдите тест от "Дни.ру" и узнайте! Вас ждут десять не самых простых вопросов. Желаем удачи!1. В каком году Алла Пугачева получила звание Народной артистки СССР?а. 1973б. 1982в. 19912. Орденом какой из представленных стран награждена певица?а. Арменияб. Грузияв. Латвия3. Сколько раз официально была замужем Алла Пугачева?а. Триб. Четырев. Пять4. С какой песней Алла Пугачева выступала на "Евровидении"?а. "Маэстро"б. "Примадонна"в. "Все могут короли"5. Как называется первый альбом исполнительницы?а. "Алла"б. "Зеркало души"в. "Как тревожен этот путь"6. Какой композитор посвятил песню Алле Пугачевой?а. Игорь Николаевб. Игорь Крутойв. Вячеслав Добрынин7. Какую песню Алла Пугачева исполняла в дуэте с Владимиром Кузьминым?а. "Мадам Брошкина"б. "Две звезды"в. "Расскажите, птицы"8. Какой хит звезды вышел в свет раньше других?а. "Дежурный ангел"б. "Айсберг"в. "Не отрекаются любя"9. Кем Никита Пресняков приходится Алле Пугачевой?а. Внукб. Племянникв. Крестник10. В каком городе любит отдыхать летом Алла Пугачева?а. Сочиб. Юрмалав. Сан-РемоПравильные ответы на тест: 1 – в (1991), 2 – а (Армения), 3 – в (Пять), 4 – б ("Примадонна"), 5 – б ("Зеркало души"), 6 – а (Игорь Николаев), 7 – б ("Две звезды"), 8 – в ("Не отрекаются любя"), 9 – а (Внук), 10 – б (Юрмала).Кстати, творчество певца SHAMAN тесно связано с Аллой Пугачевой. И ему "" также посвятили интересный тест.