Причина обоих пожаров – неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщили в МЧС, за сутки в разных квартирах Мурома погибли двое мужчин. Первый пожар случился вечером 27 февраля.

Причина обоих пожаров – неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщили в МЧС, за сутки в разных квартирах Мурома погибли двое мужчин. Первый пожар случился вечером 27 февраля. Загорелась квартира в доме №7 на улице Щербакова. Спасатели обнаружили в помещении труп 52-летнего хозяина квартиры. К слову, площадь пожара была невелика – всего 5 квадратных