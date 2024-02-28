Информация об этом следует на сайте госзакупок.

Парк 950-летия в Суздале благоустроят за 113 миллионов 463 тысячи рублей. Информация об этом следует на сайте госзакупок. Власти уже ищут подрядчика для выполнения работ.По контракту нужно будет подготовить территорию под проведение благоустройства. После этого победитель конкурса обустроит детскую площадку и пирс около реки, приведёт в порядок дорожки, а также поставит новые фонари.При реставрации парка будет вырублено около 30 деревьев. Власти подведут итоги конкурса не позднее 5 марта.