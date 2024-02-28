Вологжане могут принять участие в дискуссионных площадках, сразиться в чемпионате по спортивному поиску в интернете, поучаствовать в турнире по классическому тетрису, пройти ИТ-квиз.

В эту субботу, 2 марта, в креативном пространстве Салют молодёжь! стартует форум ИТ-достижений. Организатором выступает молодёжный центр Гор. СОМ 35. Начало в девять часов утра. Вход свободный.Вологжане могут принять участие в дискуссионных площадках, сразиться в чемпионате по спортивному поиску в интернете, поучаствовать в турнире по классическому тетрису, пройти ИТ-квиз. Запись на соревнования открыта на странице организатора в социальной сети. Молодёжный форум станет частью проекта Вологда: компьютерный спорт.