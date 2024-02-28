Правоохранители задержали 25-летнего ранее судимого жителя Владимира.

Правоохранители задержали 25-летнего ранее судимого жителя Владимира. Молодого человека обвиняют в попытке украсть автомобильные колёса. Об этом рассказала УМВД России по региону.Полицейским поступило сообщение, что во дворе одного из домов на улице Растопчина стоит ВАЗ с разбитым стеклом. На месте стражи порядка поняли, что кто-то пытался украсть из салона автомобиля комплект колёс стоимостью 12 тыс. рублей.«Два колеса стояли рядом с авто, а два других полицейские обнаружили спрятанными в сугроб недалеко от места парковки», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Подозреваемого взяли, что называется, по горячим следам. Он был сильно пьян и во всём сознался.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.