Порадуйте своих любимых женщин: администрация Владимира начала прием фотографий для размещения на...
"Порадуйте своих любимых женщин": администрация Владимира начала прием фотографий для размещения на городских экранах 8 марта.
Порадуйте своих любимых женщин. Администрация Владимира начала прием фотографий, которые будут размещены на городских экранах 8 марта - в международный женский день.
Фотографии можно присылать в комментарии под соответствующим постом на странице мэрии Вконтакте.
Там уже есть несколько снимков.
Принимать фотографии будут до 3 марта.