Порадуйте своих любимых женщин: администрация Владимира начала прием фотографий для размещения на...

"Порадуйте своих любимых женщин": администрация Владимира начала прием фотографий для размещения на городских экранах 8 марта.Порадуйте своих любимых женщин. Администрация Владимира начала прием фотографий, которые будут размещены на городских экранах 8 марта - в международный женский день.Фотографии можно присылать в комментарии под соответствующим постом на странице мэрии Вконтакте.Там уже есть несколько снимков.Принимать фотографии будут до 3 марта.