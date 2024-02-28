Председатель государственного фонда Защитники Отечества Анна Цивилева посетила центр реабилитации...

Председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева посетила центр реабилитации для участников СВО во ВладимиреВо Владимире с рабочим визитом - председатель государственного фонда "Защитники Отечества". Анна Цивилева посетила региональный филиал и центр, где проходят реабилитацию участники СВО. Полина Лаптева расскажет.- На развитие силы, развитие мелкой моторики.Механический тренажер помогает бойцам восстановить мышечный тонус и координацию движений. С пациентами работают квалифицированные кардиологи, эндокринологи, физиотерапевты.- Хочется чтобы такие молодые ребята, герои как можно быстрее восполнили свое здоровье.Председатель фонда защитники Отечества Анна Цивилёва совершает дневной обход стационара. В реабилитационном центре созданы все условия для восстановления. Есть семейные комнаты, кабинет психологической помощи. Десять дней в таком реабилитационном центре (только в Киржаче) помогли Наталье Нестеровой прийти в себя.Женщина служила медсестрой в передвижном медпункте на территориях ЛНР и ДНР, спасая солдатские жизни, помогая раненым. После командировки помощь потребовалась уже самой Наталье.Наталья Нестерова, ветеран боевых действий, участница СВО:- Нужна поддержка, чтобы выплакаться грубо говоря, чтобы тебя услышали. Я думаю многие в этом будут нуждаться. И все равно это отголосками сказывается. Возможно нужен будет год, два, а возможно и три.Вчера "за ленточкой", сегодня - за одним столом - ветераны, члены их семей и руководитель фонда "Защитники Отечества" обсуждают, как еще улучшить работу владимирского филиала. Только за 8 с половиной месяцев сюда обратились более 5000 тысяч человек. В штате фонда - 36 социальных помощников. Здесь ветеранам СВО помогают с организацией денежных выплат, трудоустройством , юридической помощью и медицинской реабилитацией.Анна Цивилёва, председатель государственного фонда "Защитники Отечества":- Штат подобран абсолютно профессиональный, очень трепетно относящийся к своим служебным обязанностям. Здесь выстроены отношения с нашими ветеранами, с нашими семьями. Очень много интересных инициатив. Которые мы сегодня услышали. Мы обязательно попробуем их внедрить на законодательном уровне.Более 90 процентов обращений решаются положительно, подчеркивают в фонде. Поддержка ветеранов и их семей - сейчас безусловный приоритет. Никто не должен быть забыт.Полина Лаптева, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"