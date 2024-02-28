«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) подвел итоги работы горячих линий и цифровых сервисов за 2023 год. Команда из семи тысяч операторов ответила почти на 48 млн звонков и 10 млн обращений в

«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) подвел итоги работы горячих линий и цифровых сервисов за 2023 год. Команда из семи тысяч операторов ответила почти на 48 млн звонков и 10 млн обращений в чатах. Каждый пятый клиент контакт-центра сказал оператору «Спасибо!»: всего 12 830 708 раз, то есть более 35 тысяч раз в сутки. К новым