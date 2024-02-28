13 наград первенства и чемпионата ЦФО по киокусинкай завоевали наши спортсмены, сообщили в правительстве области. Среди призовых мест – 4 золотых медали. Кроме того, владимирские каратисты

13 наград первенства и чемпионата ЦФО по киокусинкай завоевали наши спортсмены, сообщили в правительстве области. Среди призовых мест – 4 золотых медали. Кроме того, владимирские каратисты завоевали 3 серебряные награды и 5 бронзовых. Соревнования прошли в Ярославле. Среди чемпионов – команда в составе Екатерины Клюшиной, Трофима Черкаса и Даниила Иванова. В личном выступлении победителем стал