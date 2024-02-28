Синоптики рассказали, какая погода ожидает владимирцев в начале марта. Метеоролог информационного...

Синоптики рассказали, какая погода ожидает владимирцев в начале марта.Метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала СМИ, что, по её мнению, климатический сдвиг может обеспечить чуть более ранний приход весны. И если март будет тёплым, с достаточным количеством тёплых ночей (и дождей), то снег растает быстро.По предварительным прогнозам, с 1 по 6 марта в Центральной России ожидается температура выше климатической нормы.Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, в свою очередь, в беседе с RT рассказал, что первая пятидневка марта в центральной части России более понятна, «там сохранится погода практически такая же, как в конце февраля».Днём температура будет находиться в пределах от 0 до +5°С. В ночные часы от -4 до -9°С. Без существенных осадков.Согласно же официальным прогнозам Гидрометцентра, в самом начале марта на больше части территории России будет светить солнце, и градусники покажут стабильный плюс. А вот в дальнейшем возможны температурные скачки. И даже возвращение морозов в середине марта.Во Владимире и Владимирской области 29 февраля (в четверг) утром прогнозируется -2°С, днём 0… +4°С, а к ночи -3°С.Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба. Ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.Народный прогноз погоды на 29 февраля:«На небе облака высоко - весна будет солнечной!»;«Оттепель или капель на Касьяна - весна будет долгой».Фото: freepik.com