В Юрьев-Польском переселенец из Донбасса Александр Акатов продолжает удивлять жителей и гостей города необычными снежными скульптурами.

В Юрьев-Польском переселенец из Донбасса Александр Акатов продолжает удивлять жителей и гостей города необычными снежными скульптурами. На сей раз в райцентре появилась композиция, посвящённая защитникам Отечества. Об этом 28 февраля рассказала пресс-служба правительства Владимирской области.Напомним, ранее , как Александр Акатов слепил в Юрьев-Польском фигуры воина-интернационалиста, богатыря и русского солдата.«А скоро здесь же появятся ещё несколько арт-объектов из снега. Они будут посвящены Масленице», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.