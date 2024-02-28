Смотрите Вести в 14.30: в гости к вору в законе постучались силовики Уже не авторитет - Это...

Смотрите "Вести" в 14.30: в гости к вору в законе постучались силовикиУже не авторитет- Это было громко. В гости к вору в законе постучались силовики. 43-летний криминальный авторитет задержан в Муроме.Вершат правосудие- От верности их решений зависят судьбы людей. Итоги работы судебной системы региона за прошлый год.Русский дух- И старт патриотического форума "Духовное наследие России". Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва познакомилась с деятельностью волонтёрских организаций области.