Столица бережно хранит наследие знаменитых писателей и ученых.

Столица бережно хранит наследие знаменитых писателей и ученых.В Москве для посетителей открыто 16 домов-музеев и мемориальных квартир, в которых жили известные писатели и ученые. Об этом в своем рассказал мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, в прошлом году в домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы побывали более 175 тысяч человек. Самыми популярными стали дом-музей Ивана Тургенева, музей Михаила Булгакова и музей Николая Островского, уточнил градоначальник.Дом-музей Тургенева расположен на Остоженке. В 2018 году особняк комплексно отреставрировали и восстановили исторические интерьеры. Там размещено более 1,6 тысячи экспонатов, связанных с жизнью писателя.Посетители музея Булгакова на Большой Садовой могут увидеть оригинальную мебель, принадлежавшую автору "Мастера и Маргариты". В числе экспонатов – старинный секретер, за которым он работал над своим самым знаменитым романом.На Тверской улице расположен музей Островского. В квартире сохранились личные вещи писателя, фотографии и документы."Каждая из 16 площадок Департамента культуры по-своему уникальна, неразрывно связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты", – отметил Собянин.В прошлом году , провели капитальный или текущий ремонт в 76 зданиях учреждений культуры. Также отремонтировано 10 библиотек