Электросуда задействуют на всей акватории Москвы-реки.

Электросуда задействуют на всей акватории Москвы-реки.Москва продолжит развивать экологически чистую систему речного транспорта. В столице действует уже два таких маршрута, а до 2030 года запустят еще пять, написал в своем мэр Сергей Собянин.По его словам, сейчас в Москве 12 электросудов и 12 причалов российского производства. К 2030 году их количество достигнет 60 и 67 соответственно."Задействуем для этого почти всю акваторию Москвы-реки в границах города", – подчеркнул Собянин.Мэр назвал развитие экологичного транспорта одним из приоритетов новой транспортной программы. Также город планирует обновить прогулочный и круизный речной флот.Первый круглогодичный маршрут речных электросудов открылся в июне 2023 года. Он связал причалы "Киевский" и "Сердце столицы". В сентябре запущен второй – от "ЗИЛа" до "Печатников".Ранее мэр , что к 2030 году число поездок на маршрутах речного транспорта увеличится с 3,5 тысячи до 24,3 тысячи в сутки. Дизельные суда прогулочного речного флота заменят на современные электрические.В январе речной транспорт Москвы премии "ЭкоМир-2023", которую присуждают за достижения в охране окружающей среды. Он стал победителем в номинации "Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления".