Калугина, Новосельцев, Самохвалов – этих персонажей знает вся страна. Герои фильма Служебный роман – в новом тесте от Дни.ру.

Калугина, Новосельцев, Самохвалов – этих персонажей знает вся страна. Герои фильма "Служебный роман" – в новом тесте от "Дни.ру".Фильм "Служебный роман" был снят в 1977 году, а в 1978 стал лидером проката. Картину за год посмотрели более 58 миллионов человек. Безусловно, эта лента является шедевром советского кино. Цитаты из нее знают наизусть миллионы людей.А насколько хорошо вы помните фильм "Служебный роман"? Преданный фанаты картины могут проверить свои знания, пройдя интересный тест от "Дни.ру". Желаем удачи!1. Назовите режиссера фильма "Служебный роман"а. Леонид Гайдайб. Эльдар Рязановв. Владимир Меньшов2. С какой песни начинается картина?а. "Танец воспоминаний"б. "Облетают последние маки"в. "В моей душе покоя нет"3. Сколько лет было героине Алисы Фрейндлих?а. 18б. 36в. 504. Как коллеги назвали Калугину за спиной?а. Мымраб. Бестияв. Истеричка5. Кто не играл в фильме "Служебный роман"?а. Олег Басилашвилиб. Петр Щербаковв. Армен Джигарханян6. Что Самохвалов подарил Калугиной при первой встрече?а. Разноцветную ручкуб. Музыкальную пластинкув. Брелок для ключей7. Кого в фильме "Служебный роман" сыграла Светлана Немоляева?а. Сотрудницу учрежденияб. Министра легкой промышленностив. Заведующую ЗАГСом8. Сколько детей было у Новосельцева?а. Не было детейб. Одинв. Двое9. Что Шура хотела подарить на юбилей коллеге?а. Статую лошадиб. Стиральную машинув. Путевку в санаторий10. На чем уехали Новосельцев и Калугина в финальной сцене?а. На каретеб. На таксив. На трамваеПравильные ответы на тест по фильму "Служебный роман": 1 – б (Эльдар Рязанов), 2 – в ("В моей душе покоя нет"), 3 – б (36), 4 – а (Мымра), 5 – в (Армен Джигарханян), 6 – а (Разноцветную ручку), 7 – а (Сотрудницу учреждения), 8 – в (Двое), 9 – а (Статую лошади), 10 – б (На такси).Кстати, если вам нравится советское кино, можете пройти еще один тест и по исполненной роли.