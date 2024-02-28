Великий и могучий русский знак порой вызывает трудности даже у грамотных людей. Чтобы проверить свои здания, пройдите тест от Дни.ру – нужно правильно расставить запятые.

Великий и могучий русский знак порой вызывает трудности даже у грамотных людей. Чтобы проверить свои здания, пройдите тест от "Дни.ру" – нужно правильно расставить запятые.Считаете себя грамотным человеком? Когда дело доходит до запятых, ошибиться может каждый. Попробуйте свои силы! Пройдите тест по русскому языку, подготовленный "Дни.ру".Тест состоит из десяти вопросов: где-то нужно выбрать, ставить запятую или нет, а где-то подумать, в каком конкретном случае ее ставить. Желаем удачи!Для любителей русского языка "" подготовили еще один интересный тест. Попробуйте выяснить, какую приставку поставить: ПРИ или ПРЕ.