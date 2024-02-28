“Понаставили тут”. Улица Нижняя Дуброва превратилась в одну сплошную парковку для автомобилей. По периметру дороги не осталось даже тротуаров, улицы не расчищены, возмущаются местные.

“Понаставили тут”. Улица Нижняя Дуброва превратилась в одну сплошную парковку для автомобилей. По периметру дороги не осталось даже тротуаров, улицы не расчищены, возмущаются местные. Люди сами протоптали дорожки, чтобы не ходить в обход. Марина Окатова, жительница 3 корпуса дома №47 Здесь у нас летом тротуар, а зимой до кустов тротуар завален. Даже если стоят машины,