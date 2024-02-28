Уже более 8 месяцев фонд Защитники Отечества во Владимире помогает бойцам и их семьям 90% заявок...

Уже более 8 месяцев фонд "Защитники Отечества" во Владимире помогает бойцам и их семьям90% заявок из пяти с половиной тысяч уже выполнили. Помогают в этом - координаторы, закрепленные за каждым обратившимся. Среди них и герой нашего следующего сюжета, ветеран СВО, Артур Тринька. Репортаж Марии Артес.Артур Тринька прошел тернистый путь. Под пулями и взрывами. Теперь он - в статусе ветерана боевых действий. За плечами - большой боевой опыт. 30-летний Артур- сам уроженец Донбасса. Командовал стрелковым батальоном. Семья к тому времени была эвакуирована во Владимир. Артур Тринька лично знает, с каким сложностями сталкиваются те, кто вернулся с передовой. Теперь он сам помогает ветеранам боевых действий. Работает социальным координатором владимирского регионального филиала фонда "Защитники Отечества".- Филиал фонда "Защитники Отечества" по Владимирской области. Слушаю Вас.По словам Артура, фронт работы - большой. От консультаций для ветеранов СВО и организации спортивных мероприятий - до проведения уроков мужества. Последнее - особенно важно. Артур Тринька уверен, молодежь должна знать, что происходит на фронте- из первых уст. Ребятам рассказывает про армейский быт, боевые приказы. Большое внимание, как офицер в отставке, уделяет воинской дисциплине. Без нее невозможна сплоченная работа подразделений.- Любой, кто пошел добровольно защищать свою Родину, он уже герой.Отражая атаку нацистов, Артур Тринька получил осколочное ранение. Левая сторона тела была парализована.Был полностью поврежден глаз. Боец учился жить буквально "с нуля". Помогли сила воли, характер и ... боксерское прошлое . Артур не сдался, ежедневные тренировки укрепили и частично восстановили мышцы.На других этапах ему помогал фонд "Защитники Отечества". От оформления документов, трудоустройства, получения льгот до установки нового глазного протеза.Артур Тринька - социальный координатор регионального филиала фонда "Защитники Отечества":- Фонд посодействовал в проведении операции в областной клинической больнице.Я приехал, мне подобрали новый протез и произвели замену.Сотрудники фонда "Защитники Отечества" также помогают бойцам восстановиться морально и физически. Волю к победе не сломить, это доказывает участие наших спортсменов в третьем межрегиональном кубке "Защитников Отечества" , который прошел в феврале, в Калуге. Участниками стали свыше 200 ветеранов СВО из 28 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.Владимирцы привезли домой 6 комплектов серебра, успешно выступив в состязаниях по пауэрлифтингу и армрестлингу. Жизнь продолжается, говорит Артур. Особенно его впечатлила история ветерана из Москвы.Артур Тринька - социальный координатор регионального филиала фонда "Защитники Отечества":- У него отсутствуют две ноги. Парень не сдался. Начал заниматься спортом и теперь является чемпионом города Москвы по пауэрлифтингу. После этого мероприятия я подошел и пожал ему руку, и сказал, молодец, ты живой пример для наших ребят, как надо вести.Фонд "Защитники Отечества", созданный Указом Президента, работает больше 8 месяцев. За это время от жителей региона поступило свыше пяти с половиной тысяч обращений, 90% заявок выполнены.Светлана Никитина, руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества":- Мы оказываем содействие и помощь в получении статуса ветерана боевых действий, в ресолизации, трудоустройстве, обучении и переобучении наших ветеранов. Оказываем помощь и поддержку в обеспечении санаторно-курортным лечением, в предоставлении высокотехнологичных протезов и протезно-ортопедических изделий. Адаптация жилых помещений участников СВО, получивших инвалидность.В Год Семьи в Российской Федерации будут реализованы проекты "Семьи героев" и "Земляки". Также координаторы на постоянной связи с матерями и женами бойцов, для них проводят тренинги, встречи, создан и круглосуточный чат для поддержки.Что значит семья для бойцов, знает и Артур Тринька. Самые близкие для него люди- жена Юлия и дочка Полина. Те, кто поддерживает всегда. Для кого он - главная опора.Мария Артес. Полина Лаптева. Илья Хлудов. Александр Голубев. "Вести - Владимир"