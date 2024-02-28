Студентов, живущих в 11-ом общежитии ВлГУ по адресу Университетская улица, 4 эвакуировали поздно вечером 28 февраля. Пока официально причина неизвестно,но у здания стоит пожарная машина. Как

Студентов, живущих в 11-ом общежитии ВлГУ по адресу Университетская улица, 4 эвакуировали поздно вечером 28 февраля. Пока официально причина неизвестно,но у здания стоит пожарная машина. Как рассказали «Шестому каналу» очевидцы, причиной стало короткое замыкание проводки в подвале. Открытого огня не было. Пожарные из общежития уже вышли, но студентов обратно пока не запускают. Прокомментируйте новость у