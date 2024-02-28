В прошлом году более 10 тысяч жителей Владимирской и Ивановской областей выбрали мобильную связь «Ростелекома». Таким образом, прирост абонентской базы провайдера составил 20%. Наибольшее

В прошлом году более 10 тысяч жителей Владимирской и Ивановской областей выбрали мобильную связь «Ростелекома». Таким образом, прирост абонентской базы провайдера составил 20%. Наибольшее число подключений MVNO (Mobile Virtual Network Operator — виртуальный сотовый оператор) пришлось на летние и осенние месяцы. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Мы предлагаем комплексное