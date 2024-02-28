Об этом сообщили в пресс-службе запмреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В 2023 году Суздаль посетило два миллиона человек. В новогодние же праздники в город приехало 150 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе запмреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.«В 2022-2024 годах на развитие туристической инфраструктуры регион получил из федерального бюджета 850 млн руб. Средства идут в том числе на создание модульных отелей, разработку турмаршрутов, проектирование туркода Суздаля и Мурома», – пишет парламентарий.Сейчас благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Суздаль готовится в своему 1000-летию. Все действия по подготовке, по мнению Чернышенко, помогут обеспечить устойчивый рост туристического потока.Также к юбилею строятся дороги, приведены в порядок ряд достопримечательностей, обновлёл жилищно-коммунальный комплекс. Кроме того, будут созданы всесезонные курорты с Муроме и Александрове, так как территории обладают высоким инвестиционным потенциалом.