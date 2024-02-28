Об этом заявил губернатор Александр Авдеев в социальных сетях. Областные власти намерены воплотить планы в жизнь в течение двух лет. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия

Об этом заявил губернатор Александр Авдеев в социальных сетях. Областные власти намерены воплотить планы в жизнь в течение двух лет. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” В Муроме уже создаётся былинно-патриотический парк «Илья Муромец». В 2023 году открылась интерактивная площадка «Изба Ильи Муромца». Продолжаем формирование инфраструктуры национального