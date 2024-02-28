Рухнула еще одна крыша. На этот раз случай произошел в городе Карабаново Александровского района. Пострадала кирпичная пятиэтажка по адресу улица Текстильщиков, дом №1, сообщили в

Рухнула еще одна крыша. На этот раз случай произошел в городе Карабаново Александровского района. Пострадала кирпичная пятиэтажка по адресу улица Текстильщиков, дом №1, сообщили в прокуратуре области. Обрушение кровли случилось 28 февраля над квартирами четвертого подъезда. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Бетонные перекрытия не пострадали, крыша обвалилась на чердак. В настоящее время ведутся работы