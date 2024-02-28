Сосульки продолжают падать на головы жителям региона. В этот раз жертвой неубранного с крыши снегольда стала 85-летняя бабушка из Струнино. Инцидент произошел 28 февраля примерно в 16:00 у дома

Сосульки продолжают падать на головы жителям региона. В этот раз жертвой неубранного с крыши снегольда стала 85-летняя бабушка из Струнино. Инцидент произошел 28 февраля примерно в 16:00 у дома №17 квартала Дубки. Пострадавшая получила травмы. Бабушке помогают медики. Прокуратура начала проверку. Не останутся без внимания действия управляющей компании, которая отвечает за уборку снега и наледи