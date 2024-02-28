В Гороховце правоохранители проверили исполнение законодательства об отходах потребления и выявили нарушения.

В Гороховце правоохранители проверили исполнение законодательства об отходах потребления и выявили нарушения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Было установлено, что расстояние от одной из городских контейнерных площадок до жилых многоквартирных домов меньше минимально допустимого. В адрес руководителя управляющей организации было внесено прокурорское представление.После этого на площадке заменили один контейнер и разместили информацию, что здесь осуществляется раздельный сбор мусора.«Использование контейнерной площадки под раздельный сбор твердых бытовых отходов позволило сократить минимальное допустимое расстояние до жилых домов с 15 до 8 метров», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Проблема в том, что весь рассортированный мусор потом сваливался в одну машину и смешивался, так как с региональным оператором не был заключён необходимый договор.Теперь прокуратура обратилась в суд с требованием заставить районную администрацию перенести контейнерную площадку.