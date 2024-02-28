В Камешковском районе жители села Гатиха пили мутную и «железную» воду. По результатам...

В Камешковском районе жители села Гатиха пили мутную и «железную» воду.По результатам лабораторных исследований отобранной питьевой воды из артезианских скважин в селе Гатиха установлено, что она не соответствует требованиям санитарных норм по органолептическим и санитарно-химическим показателям.Специалистами отмечается превышение предельно допустимых показателей по цветности, мутности и железу.В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили:«… По фактам выявленных нарушений главе администрации Камешковского района и директору МУП «ИНТЕХ» города Камешково внесены представления, на основании постановления прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение требований к питьевому водоснабжению населения, назначен штраф - 20 000 рублей...»Специалистами отмечается, что в результате сложившейся ситуации нарушены гарантированный Конституцией РФ права граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья.В связи с этим, прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации Камешковского района устранить допущенные нарушения.Требования судом удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.Фото: freepik.com