В Камешковском районе жители села Гатиха пили мутную и «железную» воду.
По результатам...
В Камешковском районе жители села Гатиха пили мутную и «железную» воду.
По результатам лабораторных исследований отобранной питьевой воды из артезианских скважин в селе Гатиха установлено, что она не соответствует требованиям санитарных норм по органолептическим и санитарно-химическим показателям.
Специалистами отмечается превышение предельно допустимых показателей по цветности, мутности и железу.
В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили:
«… По фактам выявленных нарушений главе администрации Камешковского района и директору МУП «ИНТЕХ» города Камешково внесены представления, на основании постановления прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение требований к питьевому водоснабжению населения, назначен штраф - 20 000 рублей...»
Специалистами отмечается, что в результате сложившейся ситуации нарушены гарантированный Конституцией РФ права граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья.
В связи с этим, прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации Камешковского района устранить допущенные нарушения.
Требования судом удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.
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