В Коврове дачники могут лишиться своих садовых участков. До 1 июня 2024 года дачникам необходимо...

В Коврове дачники могут лишиться своих садовых участков.До 1 июня 2024 года дачникам необходимо зарегистрировать участки на себя. Об этом информирует администрация города Коврова.Дело в том, что были обнаружены дачные участки без хозяев. Такие земли мэрия зафиксировала в СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод» и НСТ «Сад КЭЗ №5». Всего — 119 штук.Администрация напоминает о введении Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».Дачники должны оформить правоустанавливающие документы на свои участки, иначе, увы, могут лишиться земли (территории уйдут в муниципальную собственность).По вопросам оформления всех документов можно обратиться в администрацию Коврова.Владельцам следующих участков и домов просят заявить о себе:СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», дома №№ 31, 34, 35, 37, 46, 49, 51, 69, 70, 72, 81, 88, 90, 101, 102, 103, 107, 108, 110, 113, 114, 128, 130, 132, 133, 145, 149, 150, 151, 155, 156, 161, 162, 172, 176, 192, 198, 202, 204, 206, 210, 214, 218, 223, 226, 231, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 256, 258, 260, 261, 264, 267, 268, 273, 275, 277, 278, 284, 290, 291, 295, 307, 313, 314, 322, 323, 325, 329, 330, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 346, 350, 355, 356, 360, 368, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 379, 382, 383, 388, 394, 395, 397, 399, 400, а также участки №№ 293 и 43;НСТ «Сад КЭЗ №5», участки №№ 19, 166, 186, 259, 298, 316, 318, 359.Читайте и смотрите также:Во Владимире ликвидируют дачный поселок из-за расширения аэродромаhttps://vladtv.ru/society/144002/Фото: Архив ГТРК «Владимир»