Об этом сообщают сотрудники УМВД России по Владимирской области.

В Муроме правоохранители отправили в СИЗО криминального положенца. Об этом сообщают сотрудники УМВД России по Владимирской области.Ранее 43-летний местный житель был судим за причинение увечий представителю власти. Сейчас же, по мнению стражей порядка, мужчина покровительствовал криминалу, распределял общак, в общем, занял роль преступного авторитета.Сейчас правоохранители провели обыск в его квартире, изъяли документы. Вместе с полицейскими в операции участвовали росгвардейцы.