В Муроме сотрудники полиции задержали “вора в законе”. 43-летний житель области уже был ранее судим за тяжкое причинение вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя

В Муроме сотрудники полиции задержали “вора в законе”. 43-летний житель области уже был ранее судим за тяжкое причинение вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти. Как установлено правоохранителями, преступник занял место в высшей криминальной иерархии в 2014 году. Само задержание прошло в лучших традициях киноиндустрии – на готове у силовиков был ручной таран,