В Муроме задержан криминальный авторитет. Сотрудниками отдела по борьбе с организованной...

В Муроме задержан криминальный авторитет.Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с ГУУР МВД России в городе Муроме задержан действующий криминальный авторитет.Установлено, что 43-летний местный житель, ранее судимый за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти, в 2014 году занял высшую ступень в преступной иерархии. Об этом информирует МВД-Медиа.Мужчина контролировал и принимал личное участие в разрешении конфликтов между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, а также оказывал им общее покровительство, распределял деньги и имущество, поступающие в «общак».Такой статус обязывал всех подчиняться воле, указаниям и распоряжениям криминального авторитета.«… По материалам, собранным оперативниками при координации региональной прокуратуры, следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Владимирской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Подозреваемого заключили под стражу. Предварительное расследование продолжается.Фото: https://mvdmedia.ru/news