В перинатальном центре Владимира открывается необычная палата для родов по контракту. Во...

В перинатальном центре Владимира открывается необычная палата для родов по контракту.Во владимирском перинатальном центре в ближайшее время откроется платная палата. Там будут рожать женщины, заключившие контракт на роды.Об этом сообщает минздрав Владимирской области и пресс-служба Областного перинатального центра.Палата будет индивидуальной. Помещение оборудуют всем необходимым для принятия родов, в том числе беспроводным фетальным монитором, который позволяет контролировать состояние младенца в течение всего процесса рождения.Для женщины будут предусмотрены немедикаментозные способы обезболивания родов - ароматерапия, музыка и даже фитбол, а для отца - диванчик.Уточняется, что палата позволяет проводить партнерские роды.Фото: freepik.com