В перинатальном центре Владимира открывается необычная палата для родов по контракту.
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В перинатальном центре Владимира открывается необычная палата для родов по контракту.
Во владимирском перинатальном центре в ближайшее время откроется платная палата. Там будут рожать женщины, заключившие контракт на роды.
Об этом сообщает минздрав Владимирской области и пресс-служба Областного перинатального центра.
Палата будет индивидуальной. Помещение оборудуют всем необходимым для принятия родов, в том числе беспроводным фетальным монитором, который позволяет контролировать состояние младенца в течение всего процесса рождения.
Для женщины будут предусмотрены немедикаментозные способы обезболивания родов - ароматерапия, музыка и даже фитбол, а для отца - диванчик.
Уточняется, что палата позволяет проводить партнерские роды.
Фото: freepik.com