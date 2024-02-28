В поселке Балакирево Владимирской области из-за пожара в квартире спасателями МЧС эвакуировано 5...

В поселке Балакирево Владимирской области из-за пожара в квартире спасателями МЧС эвакуировано 5 человекНакануне вечером (27 февраля 2024 года) в поселке Балакирево, на улице 60 лет Октября Александровского района произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 5 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Спасатели МЧС эвакуировали 5 человек.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 13 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области