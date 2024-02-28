Об этом рассказали в пресс-службе владимирской мэрии.

В пункте временного размещения в Добром до сих пор проживают 407 беженцев из Донбасса. Об этом рассказали в пресс-службе владимирской мэрии.Так, на улице Добросельской ранее обитало 729 человек. Сейчас же здесь живут 111 детей до 16 лет и 19 инвалидов. Кстати, всего 90 человек из числа оставшихся вынужденных переселенцев официально трудоустроены.За границы страны уехали 37 человек, а за пределы региона – 98. Вернулись на Родину 150 людей, а остались в области и переехали в своё жилье только 28 беженцев. К сожалению, с мая 2022 года в ПВР скончались 8 человек.