В сквере Патриот планируют создать аллею памятников, посвященных 1000-летней истории Владимирской...

В сквере Патриот планируют создать аллею памятников, посвященных 1000-летней истории Владимирской землиВ сквере Патриот в областной столице планируют создать аллею памятников, посвященных 1000-летней истории Владимирской земли. Уже есть предложения, кому именно будут установлены монументы. В списке Илья Муромец, Дмитрий Пожарский и Александр Суворов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Будет памятник Великой Отечественной войне. Будет памятник героям СВО. Порядка 10-11 памятников, которые будут олицетворять все столетия ратных подвигов.Первые фигуры появятся здесь уже в этом году, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он осмотрел сквер, недавно пополнившийся новой военной техникой.Глава региона также отметил, что в восточной части сквера Патриот планируется возведение павильона, где будут проходить выставки и интерактивные экскурсии.