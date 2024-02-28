Новой жертвой снежно-ледяной массы стала жительница Струнино пенсионного возраста.

Как сообщили в Прокуратуре Владимирской области, на жительницу города Струнино Александровского района обрушился снег и лёд с крыши. Происшествие случилось возле 17-го дома квартала Дубки.По факту инцидента идёт проверка обстоятельств и оценка действий и бездействий ответственных за уборку снега лиц.