Во вторник, 27 февраля, ООО «ОКТО» уведомила администрацию Владимира о намерении покинуть местный рынок пассажирских перевозок.

Во вторник, 27 февраля, ООО «ОКТО» уведомила администрацию Владимира о намерении покинуть местный рынок пассажирских перевозок. Об этом рассказала мэрии.Компания занималась пассажирскими перевозками на ряде маршрутов городского округа.«В настоящее время управлением транспорта и связи администрации города Владимира осуществляется работа по недопущению срыва пассажирских перевозок, транспортное обслуживание пассажиров на существующих маршрутах будет продолжено в любом случае», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.