Команда юных владимирских спортсменов стала лучшей на первенстве страны по полиатлону, которое проходило в Рязанской области.

Команда юных владимирских спортсменов стала лучшей на первенстве страны по полиатлону, которое проходило в Рязанской области. Об этом рассказала правительства 33-го региона.Участие в состязаниях приняли свыше 180 атлетов из 20 субъектов РФ. Несмотря на серьёзную конкуренцию, в соревнованиях с лыжной эстафетой золото взяла владимирская сборная, в состав которой вошли Илья Егоров, Никита Пузанов и Матвей Соколов.Отличились и наши землячки. Так, спортсменка Анна Соколова заняла третье место в троеборье с лыжной гонкой.