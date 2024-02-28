Владимирская область принимает вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Сегодня (28 февраля) с...

Владимирская область принимает вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.Сегодня (28 февраля) с рабочей поездкой во Владимирской области – заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.«… В поле внимания Дмитрия Николаевича – развитие туризма, культуры, спорта, цифровизации, высшего образования и науки в регионе. Первым пунктом программы вице-премьера стало участие в презентации по развитию туризма во Владимирской области и реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». За 2022–2024 годах область привлекла на развитие инфраструктуры отрасли 850 млн рублей из федерального бюджета. Средства направлены на создание модульных отелей, разработку новых маршрутов, проектирование туркодов центров Мурома и Суздаля и решение других важных задач… » - сообщает в своем официальном телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Первые результаты от развития инфраструктуры уже видны – в 2023 году область приняла 2 млн гостей, по данным МТС, на 17 % больше, чем в прошлом.Отмечается, что в развитии туризма мы практикуем кластерный подход. И его флагманом, конечно же, является Суздаль. Прорабатываются новые маршруты, в том числе межрегиональные – с Москвой, Нижегородской и Ярославской областями.Александр Авдеев рассказал, что Дмитрию Николаевичу и его коллегам были представлены не только проекты и практики региона, но и продукция мастеров народных художественных промыслов, областные гастрономические бренды.Всё это – слагаемые уникального предложения области для наших гостей.Подробнее о визите Дмитрия Чернышенко мы расскажем в выпусках "Вестей".Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom