Владимирские спортсмены отлично выступили на чемпионате и первенстве ЦФО по каратэ киокусинкай и взяли 13 наград.

Владимирские спортсмены отлично выступили на чемпионате и первенстве ЦФО по карате киокусинкай и взяли 13 наград. Об этом рассказала регионального правительства.Состязания проводились в Ярославле. В частности, наши земляки привезли 4 золотые медали. Так, тренер клуба «СВЕТОЧ» Аркадий Майоров стал лучшим в фестивальной программе, а спортсменка Евгения Кузнецова во второй раз получила звание чемпионки ЦФО.Жители региона поздравляют атлетов и их наставников и желают новых достижений.